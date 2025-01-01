Спирането на работата на федералното правителство на САЩ обикновено не нанася големи икономически щети. Блокажът, който започна на 1 октомври, изглежда носи по-големи рискове, защото американският президент Доналд Тръмп заплаши да използва повода, за да премахне хиляди държавни работни места, а състоянието на икономиката е нестабилно, пише Асошиейтед прес.

Засега финансовите пазари не обръщат голямо внимание на безизходицата, приемайки я като поредния провал на републиканците и демократите да се споразумеят за бюджета и да възстановят функционирането на правителството.

Някои от възможните икономически ефекти

В рамките на дни: Финансовите пазари търпят известни колебания, но те вероятно няма да бъдат значителни, ако финансирането бъде възстановено в кратък срок. Работещите ще получат заплатите си и в идеалния случай няма да се наблюдава значителен икономически ефект.

В средносрочен план: Федералните служители биват изпратени в принудителен неплатен отпуск, а федералното правителство забавя някои разходи по време на спирането. С възобновяването на финансирането обаче работниците ще се върнат на работа и ще получават заплатите си, а правителството ще изразходва със закъснение парите, които е задържало.

В дългосрочен план: Ако настъпят значителни смущения в сектори като въздушния транспорт (например служителите по сигурността и ръководителите на въздушното движение излязат в болничен), това може да доведе до повече проблеми за икономическите сектори. Но дори през 2018-2019 г., когато правителството преустанови дейността си за 35 дни - най-дългият блокаж в историята на САЩ, брутният вътрешен продукт се понижи едва с 0,02%.