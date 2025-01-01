Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че доста хора ще бъдат включени в масовите уволнения, започнати от администрацията му заради частичното спиране на работата на федералното правителство, и добави, че съкращенията са замислени така, че да засегнат демократи, предаде Ройтерс.

"(Съкращенията) ще бъдат ориентирани към демократите", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом, помолен да коментира "метлата" в държавните институции. "Ще бъдат доста."

Служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ са получили предизвестия за съкращение, заяви говорител на ведомството.

Това се случва в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп започна масови уволнения на федерални служители по време на частичното спиране на работата на правителството, отбелязва агенцията.

„Служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги в редица отдели са получили предизвестия за съкращение на работната сила като пряко последствие от инициираното от демократите спиране на работата на правителството“, каза говорителят.

До частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ се стигна, след като демократи и републиканци не успяха да постигнат договореност в Конгреса за повишване на тавана на американския дълг, което да отпуши финансирането за федералните ведомства и агенции.