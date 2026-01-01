„Усещането за един град се ражда в малките пространства, които ни свързват всеки ден. Подлезите не са просто инфраструктура. Те са връзки – между места, но и между хора. Нашата задача е да направим така, че всеки, който се среща със София, да го усеща от първия момент“, сподели кметът на столицата Васил Терзиев по повод старта на работата по проекта eARTh.

Проектът, който се реализира от Столичната община чрез район „Изгрев“ в партньорство с арторганизацията „0511“ , предвижда цялостна трансформация на два ключови подлеза на бул. „Цариградско шосе“. Работата на терен вече започна в обекта при ул. „Александър Жендов“, а веднага след него артистите ще преминат към изрисуването и на подлеза при алея „Даниел Неф“.

СО

Целта на проекта е да превърне тези пространства в галерии на открито, посветени на флората и фауната на седемте континента. По стените при „Ал. Жендов“ вече работят над 25 утвърдени и млади градски творци, сред които Yucca, Kostur, See, Brus, Ozone, Dark, Rustwo, Zefyn, Punto, Mrak, Mladen Trendevski, Dejvid Stoilkovski, Grey, Dea, Siege, Uger, Monevi, Siman, Otwor, Weni, By Tren, Мартин Тренев, София Тарасенко, Любослава Димитрова, Злати Спасова, Лора Петрова, Бояна Василева и Камелия Пешева. Изпълнението на подобни мащабни проекти дава поле за изява на артистите и създава среда, която естествено ограничава вандализма. Когато пространствата са поддържани и изпълнени със съдържание, те се пазят повече от хората, които ги използват.

СО

Художествената намеса е финалният етап от последователната политика за обновяване на градската среда. Преди художниците да започнат работа, и в двата подлеза бяха извършени редица ремонтни дейности. И в двете просътранства са премахнати са неустойчивите окачени тавани тип „Хънтър Дъглас“. Възстановен е автентичният индустриален облик на съоръженията, а кабелните трасета са организирани в нови метални конструкции. Осветлението в подлезите е изцяло подменено с енергийно ефективни LED системи.

Преобразяването на тези обекти е част от мащабна политика, започнала през 2024 г., в рамките на която бяха почистени и обновени десетки столични подлези, включително тези при „Орлов мост“, гара „Подуяне“, бул. „Владимир Вазов“. при Южния парк, подлезът при метростанция “Западен парк” и др.

През тази година, като част от новата структура на Столичната община, е създаден и специализиран екип, чиято задача е да извърши пълен одит на състоянието на всеки подлез в София. Целта е промените да не се случват „на парче“, а да следват ясна програма по приоритети – първо гарантиране на безопасността чрез необходимите ремонти, а след това превръщане на подлезите в споделени пространства за култура и градска идентичност.