Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт срещу 49-годишен към момента на деянието ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие.

На 9 декември 2024 г., обвиняемият е управлявал трамвайна мотриса по бул. „Мадрид“ в София - в посока от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“, съобщиха от обвинението.

В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ той е нарушил правилата за движение по пътищата, като не проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка и не предприел необходимите действия за предотвратяване на произшествието.

В резултат на настъпилия пътен инцидент пешеходката получила тежки травми, вследствие на които е починала в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.