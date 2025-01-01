Правосъдният министър Георги Георгиев ще се срещне днес с кмета на София Васил Терзиев във връзка с кризата с боклука в София. Това съобщава министърът в пост във Фейсбук.

Тази сутрин разговарях с кмета на София, за да направим организация за помощ от държавата за овладяване на кризата с почистването в „Люлин“ и „Красно село“, посочи той. По-късно днес ще се видим, за да изчистим всички детайли, така че в най-кратък срок да нормализираме извозването на битовия отпадък, допълни Георгиев.

Очаквам от кмета Васил Терзиев списък с всичко необходимо за София, за да бъде осигурено от държавата в спешен порядък, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Първите екипи с лишени от свобода вече са на терен и помагат за почистването на район „Красно село“. Задачата им от кмета на района Цвета Николаева е да събират едрогабаритни отпадъци, натрупани до контейнерите. Организираме екипи, които да помогнат и на район „Люлин“, посочи още министърът.

Той благодари на лишените от свобода, защото те полагат доброволен труд, както и на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за организацията и присъствието на терен.

Вчера министърът на правосъдието разпореди лишени от свобода с леки присъди да бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“, който е сред най-засегнатите от кризата с отпадъците в София.