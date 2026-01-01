Мъж е в тежко състояние, след като бойлер гръмна в жилище в Софийско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 17 февруари вечерта в село Литаково.

Мъж загина при инцидент с бойлер в жилище, има срутени стени

Мъжът е бил закаран с частен транспорт във филиала за спешна помощ, откъдето е транспортиран в столична болница - с 23% изгаряния, с опасност за живота.

На адреса му полицейските служители и дежурния екип огнеборци установили възпламеняване и детонация в банята.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.