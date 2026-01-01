Лисица беше забелязана да се разхожда в двора на столичното Шесто основно училище „Граф Н. П. Игнатиев“ на 29 януари.

Учебното заведение се намира на бул. „6-ти септември“ в централната част на София. Вчера в училището беше представен мащабен проект за обновяването му, като там бяха кметът на Столична община Васил Терзиев, кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков и директорът на училището Адриан Николов.

Според запознати появата на диви животни толкова навътре в града е необичайно. Често обаче се случвало да бъдат забелязани лисици из софийските улици.

На кадри в социалните мрежи се вижда лисицата, в близост до която стои птица, като потребители дори направиха аналог с баснята „Врана и лисица“ на Елин Пелин.

Лисицата е хищен бозайник, който се храни основно основно с гризачи, насекоми, червеи, птици, яйца, плодове и мърша, както и остатъци от човешка храна. Дължината на тялото ѝ достига до 80 см, а теглото – до 7 кг. Те са адаптивни и често навлизат в населени места в търсене на храна. Смята се, че по природа не са агресивни към хората, обикновено се страхуват от тях и бягат.