Шесто основно училище „Граф Н. П. Игнатиев“ направи важна стъпка към бъдещето си като сърцето на квартала с представянето на проекта за цялостното му обновяване. Визията за новата училищна среда беше представена от кмета на Столична община Васил Терзиев, кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков и директора на училището Адриан Николов, обединени около разбирането, че училището може и трябва да бъде не просто място за учене, а пространство за общност, култура и активен градски живот, съобщиха от Столичната община.

Проектът е част от инициативата „Училището - сърцето на квартала“, която цели да превърне училищните дворове в модерни, безопасни и вдъхновяващи пространства, отворени за децата и за общността. Трансформацията не е само архитектурна, тя е свързана с ново усещане за среда, сигурност и принадлежност. Представената концепция дава отговор на дългогодишни предизвикателства като недостиг на пространство, амортизирани дворни площи, остаряла спортна база и двусменен режим на обучение, които затрудняват както учениците, така и техните семейства.

“Много си личи, когато човек прави нещо с любов, когато влага емоция, когато иска да остави нещо красиво след себе си, а не поредния правоъгълен обект, за който хората се чудят как се е озовал в градското пространство. Мечта и цел за нас е училището да бъде не просто място за знания, а отворено, живо пространство - център за срещи, спорт, култура и общност. Място, което обединява поколенията и дава енергия на целия район”, каза Васил Терзиев.

Сред основните елементи на проекта е нов учебен корпус за прогимназията, който ще позволи преминаване към едносменен режим, с отделни входове и дворове за различните възрастови групи за по-спокойна и безопасна среда.

Особено внимание е отделено на най-малките ученици – дворът откъм ул. „6-ти септември“ ще се превърне в зелена, защитена зона за игри и обучение на открито с меки настилки и външни класни стаи. Голямата асфалтова площадка ще се преобрази в многофункционален зелен двор с футболно игрище, писта за бягане, външен фитнес, зони за отдих и озеленена тераса за уроци на открито. След учебно време тези пространства ще бъдат достъпни и за жителите на квартала за спорт и културни събития.

Вътрешните пространства също се обновяват. Коридорите стават светли и отворени зони за общуване и почивка, а централният атриум свързва училището с многофункционалната спортна и събитийна зала, подходяща за състезания, концерти и училищни празници.

С представянето на този проект Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“ се нарежда сред училищата, които очертават нов стандарт за образователна среда в София - модерна, безопасна и вдъхновяваща. Училище, което през деня е дом на знанието, а след това остава отворено пространство за хората и живота на квартала.