"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Бесарабия“, жк. "Левски" В се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Витиня“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Бесарабия“.
Спират топлата вода в редица квартали на София
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Левски" В, ул. „Бесарабия“ пред входа на магазин „Декатлон“.
Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на в.з Киноцентъра III част, ул. „Детски мир“ № 6, се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з.Киноцентъра III част.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: в.з. Киноцентъра III част - ул. „Детски мир“ срещу № 18.
Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бл. 9 и бл. 10, жк. „Красна поляна“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в: бл. 9 и бл. 10.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: на паркинга между бл. 9 и бл. 10.
Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“, жк. "Дружба" 2 се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: жк. "Дружба" 2 - 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та част, ул. „Хайделберг“, Логистичен център „Боила“.
Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Дружба" 2, бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“, жк. "Дружба" 2 ул. „Димитър Пешев“ и ул. „Делийска воденица“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.