"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Бесарабия“, жк. "Левски" В се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Витиня“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Бесарабия“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Левски" В, ул. „Бесарабия“ пред входа на магазин „Декатлон“.

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на в.з Киноцентъра III част, ул. „Детски мир“ № 6, се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: в.з.Киноцентъра III част.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: в.з. Киноцентъра III част - ул. „Детски мир“ срещу № 18.

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бл. 9 и бл. 10, жк. „Красна поляна“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в: бл. 9 и бл. 10.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: на паркинга между бл. 9 и бл. 10.

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи, на бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“, жк. "Дружба" 2 се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: жк. "Дружба" 2 - 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та част, ул. „Хайделберг“, Логистичен център „Боила“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: жк. "Дружба" 2, бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“, жк. "Дружба" 2 ул. „Димитър Пешев“ и ул. „Делийска воденица“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.