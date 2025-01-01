15-годишно момиченце е блъснато от автомобил на кръстовището при 95 СОУ в ж.к. "Хаджи Димитър", съобщиха на брифинг от СДВР.

Сигналът за инцидента е получен малко след 08:00 ч. , съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ-София.

Детето е с гръдна травма и е прието по спешност в болница "Пирогов", в момента е в операционна, посочиха от полицията, но няма повече подробности за детето към този момент.

От полицията съобщиха още, че детето е пресичало на зелен светофар, когато е блъснато от кола, шофирана от жена.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьорката са отрицателни.

