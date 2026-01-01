Камион е прегазил 63-годишна пешеходка в София. Инцидентът е станал малко преди 08:00 ч. днес на улица "Щросмайер" в ж.к. "Фондови жилища".

Служители на реда са на място и извършват оглед. Изяснява се самоличността на починалата.

"От "Скопие" до "Крум Стоянов" с тази една пешеходна пътека всеки си пресича като свободен електрон,а трафикът е доста интензивен", коментира жител на квартала във Facebook групата "Катастрофи в София".

"За съжаление, редовно тук пресичат между колите. Жалко за погубения живот", пише друг.