Полицаи задържаха в Ботевград шофьор, отказал да спре за проверка от автопатрул и агресирал срещу униформените. Впоследствие се оказало, че мъжът е с 1.67 промила алкохол.

Около 6 часа вчера на бул. „Цар Освободител“ в Ботевград автопатрул предприел действия по спиране със звуков и светлинен сигнал на лек автомобил БМВ. Водачът не се подчинил на дадените му разпореждания и демонстративно продължил движението си с висока скорост.

Нарушителят веднага бил последван от полицейските служители. Усилията му за осуетяване на проверката продължили и след спирането на колата в ж.к. „Саранск“. Агресията на мъжа ескалирала при задържането му, като вследствие на оказаната съпротива един от полицаите получил охлузвания по ръката, а пагонът на униформата му бил скъсан.

При тестването на водача с дрегер в пробата му били отчетени 1.67 промила алкохол.

30-годишният ботевградчанин е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. Действията по разследването продължават.