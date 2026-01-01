Днес в Провинциалния съд във Винер Нойщат (град в близост до Виена) започна процесът срещу обвинените в опит за атентат на концерта на Тейлър Суифт във Виена, съобщиха електронните медии. Процесът, насрочен за общо четири дни, се провежда при строги мерки за сигурност.

Днес след излагането на обвинението и становището на защитата, ще бъдат разпитани двамата обвиняеми. Засега не са призовани свидетели. Според обвинението обвиняемият Берaн А., на 21 години, е бил твърдо решен на 21 юли 2024 година да извърши атентат от името на терористичната организация „Ислямска държава“ на 9 август 2024 година на стадиона във Виена. Той е бил арестуван два дни преди датата благодарение на предупреждение на разузнавателни служби от чужбина.

Като съобвиняем е посочен и Арда К., на 21 години, друг предполагаем терорист от ИД. Прокуратурата възнамерява да докаже, че двамата, заедно с намиращия се в затвор в Саудитска Арабия Хасан Е., са формирали изключително опасна терористична клетка на ИД и още в края на 2023 година са планирали три атентата от името на организацията.

Според обвинението общият им план е предвиждал на 11 март 2024 година да извършат едновременни нападения в Мека, Истанбул и Дубай, насочени срещу полицаи или служители по сигурността. Берaн А. и Арда К. са се върнали от Дубай и Истанбул, без да извършат някакви терористични актове, а Хасан Е. е нападнал с нож служител по сигурността пред джамията „Ал Харам“ в Мека, ранявайки още четирима души, преди да бъде обезвреден.

Оттогава Хасан Е. чака изхода на делото си в затвор в Саудитска Арабия. На Берaн А. и Арда К. се вменява, че са насърчавали терористичните намерения на Хасан Е., като са поддържали телефонен контакт с него до нападението и са обсъждали подробностите на плановете си.

На обвиняемите се приписва почти целият спектър от терористични престъпления, предвидени в Наказателния кодекс, включително опит за убийство или съучастие в опит за убийство в терористичен контекст, както и пътуване с терористична цел. При евентуална присъда ги заплашва наказание до 20 години лишаване от свобода съгласно закона за младежкото правосъдие.