„Демократи за силна България“ са подхождали отговорно към коалиционното партньорство както в рамките на „Демократична България“, така и в по-широкия формат на Продължаваме Промяната – Демократична България, заяви лидерът на партията Атанас Атанасов в публикация във Facebook.

"„Демократи за силна България“ винаги са подхождали с отговорност към коалиционното партньорство - както в рамките на „Демократична България“, така и в по-широкия формат на ПП–ДБ. В нито един момент не сме поставяли под риск коалиционното единство и не сме участвали в публични конфронтации, които подкопават доверието в общността", пише той.

По думите му в настоящата политическа ситуация е необходимо повече единство и координация между партньорите, особено с оглед на предстоящите ключови политически процеси, включително президентските избори. Според него вътрешните разделения и краткосрочните политически сметки крият риск за постигането на по-дългосрочните цели, свързани с развитието на страната.

"Намираме се в политическа ситуация с рязко повишени рискове за страната - геополитически, корупционни и икономически. В условията на безпрецедентна концентрация на власт, за първи път от 1997 г. насам, при която една политическа сила разполага с абсолютно мнозинство в Народното събрание и предстои да сформира собствено правителство, ролята на силната демократична опозиция е не просто важна, тя е критично необходима. Само ярка, последователна и твърда опозиция може да поставя граници пред неизбежните изкушения на всяка власт - към злоупотреба, към самозабравяне, към отклонение от стратегическите приоритети на страната.

В този контекст разделението в коалицията е разочароващо за демократичната общност - хората, които за пореден път проявиха зрялост, дисциплина и инстинкт за самосъхранение в подкрепата си към нас, със, нека бъдем честни - „скърцане на зъби“. Това разделение ерозира доверието в общата ни кауза", смята Атанасов.