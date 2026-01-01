Поклонението пред художника, фотограф, журналист, телевизионен водещ, писател и морски пътешественик Михаил Заимов, ще се състои от 15:00 ч. на 29 април в столичния храм „Св. София“, съобщават на сайта си от екипа на Българската национална телевизия (БНТ).

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване. През годините той беше водещ на предаването „Култура.бг“ и форматът „Обещанието“ на БНТ. Михаил Заимов беше популярен като подводен фотограф с множество изложби в България и по света.

Отиде си художникът, фотограф и писател Михаил Заимов

Михаил Заимов е роден на 16 март 1967 г. в София. Завършил е Académie des Beaux-Arts в Париж. Автор е на книги, сред които „Черноморски диалози“ и „Созопол в образи и думи“, в които съчетава фотография и текст.

„На моменти дирех отговор на екзистенциалния въпрос – по силите ли е на един човек да промени подобно пространство ведно с преследващите се в него вековни енергии? Самотният човек на фона на вечността е изключително жалък. По време на половинвековното ми битуване съм се опитвал да печеля приятели и смислени хора за созополската кауза“, коментира Заимов по повод снимките и историите от Созопол.

В по-новия етап от кариерата си разширява тематичния и визуалния си диапазон, като се отдалечава от изключителния фокус върху подводната фотография. Показателна в това отношение е изложбата „200 мига от реалността“, представена в One Gallery. В нея авторът работи с фотографии, заснети често с мобилно устройство, и поставя акцент върху променената природа на образа в дигиталната епоха. „През тези фотографии искам да покажа нещата, които не мога да кажа“, казва авторът при откриването на изложбата си „Девон“.