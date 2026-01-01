Иран заяви, че Съединените щати вече не са в състояние да „диктуват“ на другите държави какво да правят.

Коментарите дойдоха в момент, когато Вашингтон обмисля ново предложение от Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде АФП.

„САЩ вече не са в позиция да диктуват политиката си на независими държави“, каза говорителят на министерството на отбраната Реза Талаеи-Ник, според държавната телевизия.

Говорителят настоя, че Вашингтон ще „приеме, че трябва да се откаже от незаконните си и неразумни искания“.

Тръмп не е доволен от новото иранско предложение за мир, защото то не включва иранската ядрена програма, заяви тази вечер представител от Белия дом, цитиран от Ройтерс

Работата по преодоляване на различията между САЩ и Иран “не е спирала“, заявиха от своя страна представители на посредника Пакистан.

Но надеждите за възобновяване на опитите за мирно споразумение намаляха, след като през уикенда Тръмп отмени планираното пътуване в пакистанската столица на специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя си Джаред Къшнър.