78-годишна пешеходка е в болница с опасност за живота след катастрофа, станала на 27 април около 13.20 ч. в Стара Загора.

По първоначална информация катастрофата, станала на кръстовището на ул. "Димчо Стаев" с ул. "Братя Жекови", е между лек автомобил "Рено", управляван от 81-годишен мъж и 78-годишна пешеходка.

Пострадала е пешеходката. Тя е настанена в болница с различни наранявания, с опасност за живота.

Водачът е тестван за употребата на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. В сектор "Пътна полиция" е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.