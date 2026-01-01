Два сигнала за домашно насилие са постъпили в рамките на часове в Разградска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Извършителите са задържани, а по случаите са започнати проверки.

Първият инцидент е регистриран около 21:25 часа на 27 април в село Здравец. 38-годишна жена сигнализирала, че е станала жертва на насилие от 37-годишния мъж, с когото живеела на семейни начала. По данни на полицията той ѝ нанесъл удари с ръце в областта на главата.

Извършителят, който е криминално проявен и осъждан, е задържан в Районното управление в Исперих. На пострадалата са разяснени правата ѝ по Закона за защита от домашно насилие.

Няколко часа по-късно – около 23:10 часа, сигнал за друг случай е подаден от 69-годишна жена от село Севар. Тя съобщила, че синът ѝ – 51-годишен мъж, в явно нетрезво състояние, предизвикал скандал, ударил я в лицето и отправил закани за саморазправа.

Пристигналите на място полицейски служители го тествали с дрегер, който отчел 2,70 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е задържан в Районното управление в Кубрат.

И по двата случая се водят проверки за престъпления по Наказателния кодекс.