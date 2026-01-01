Въоръжените сили на Република България са основен гарант за национален суверенитет и сигурност. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който откри международната конференция на тема "Безпилотните летателни и роботизирани системи и средствата за противодействие срещу тях – ключов фактор в изграждането на съвременни отбранителни способности".

"Войната в Украйна показа как изглежда високо интензивен конфликт", отбеляза началникът на отбраната и посочи, че най-видимата промяна е революцията в дистанционно управляваните системи.

Високата плътност на сензори на всички нива практически елиминира възможностите за скрито придвижване и маневриране на сили и средства, обясни той, като уточни, че в резултат времето за откриване, целеуказване и поразяване се съкращава до минути.

По думите му това налага предприемането на ефективни мерки за защита на силите и системите за командване и управление от дистанционно управлявани средства.

"Войната в Украйна потвърди ключовата роля на отбранителната индустрия за успеха на бойното поле. Съвременните конфликти не се водят само от въоръжените сили, а от цялата държава чрез мобилизация на технологичния сектор, научната общност и индустрията. Скоростта на разработване, тестване, производство и внедряване на нови решения се превърна в стратегическо предимство", каза адмирал Ефтимов.

Той приветства провеждането на конференцията като платформа за пряк диалог между въоръжените сили и отбранителната индустрия, като обърна внимание, че тя дава възможност индустрията да получи информация от първа ръка за потребностите, свързани с безпилотни и роботизирани системи, както и със средствата за противодействие.

Началникът на отбраната изтъкна, че Българската армия натрупа значителен опит в използването на такива системи през последните години и може да сподели ценни уроци за тяхното развитие и усъвършенстване.

"Разчитаме на задълбочаване на сътрудничеството с националната отбранителна индустрия, която трябва не само да поддържа необходимия производствен капацитет, но и да предлага конкурентни решения за нуждите на подготовката на формированията", каза той и добави, че лесният достъп и широкото използване на дистанционно управляеми средства, както и развитието на системи за противодействие, съществено промениха характера на съвременните конфликти.

Тази тенденция, подчерта адмирал Ефтимов, се прояви още по време на арменско-азербайджанския конфликт през 2020 г., а впоследствие се разви значително в хода на бойните действия в Украйна и в Близкия изток.

Според него натрупаният опит показва, че дори технологично напреднали държави не могат да осигурят пълна защита срещу подобен тип заплахи.

"Данните от конфликта в Украйна сочат, че в отделни случаи до 80% от загубите на личен състав и техника са вследствие на използването на безпилотни системи – още едно потвърждение за тяхната ключова роля. В тази връзка бяха предприети стъпки за реализиране на проекти за противодействие на дистанционно управлявани системи във въоръжените сили на Република България", каза още той и допълни, че са формулирани основни изисквания в съответствие със стандартите на НАТО и ЕС.

Адмирал Ефтимов очаква дискусиите в рамките на конференцията да доведат до практически насоки за разработване и внедряване на икономически ефективни, масови, модулни и бързо възстановими системи, включително чрез адаптиране на комерсиални технологии. "Динамиката в развитието на технологиите изисква внедряване на системи с отворена архитектура и "plug-and-play" принцип, позволяващ бърза модернизация, надграждане и интеграция на нови компоненти, включително ударни способности в съответствие с нарастващите оперативни изисквания", заяви още началникът на отбраната и отбеляза, че къщите принципи важат и за системите за противодействие на безпилотни летателни апарати.

От съществено значение според него е изграждането на интегрирани, многослойни решения, включващи средства за откриване и идентификация – акустични, радиочестотни, радарни и оптико-електронни, както и комбинирани методи за неутрализация. "Те варират от "soft kill" подходи – електронно въздействие, заглушаване и нарушаване на управлението, до "hard kill" средства с кинетично въздействие и насочена енергия, включително лазерни системи", поясни той.

Адмирал Ефтимов, обаче, е категоричен, че въпреки значителния напредък в безпилотните технологии и системите, базирани на изкуствен интелект, човешкият фактор остава ключов за постигане на желаните ефекти във военните операции, като отдаде особено значение на подготовката на личния състав, което от своя страна изисква непрекъснато обучение, поддържане и развитие на умения за вземане на решения в реално време.

Участие във форума взе и заместник-министърът на отбраната Златин Кръстев.