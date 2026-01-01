Ексхумират тялото на мъж от Камено след подновено разследване по случая с открити останки на мъж, за който NOVA съобщи през юни 2025 г.

Причината са подозрения за извършено убийство.

По искане на близките и с постановление на прокуратурата е образувано ново досъдебно производство за причините за смъртта на 38-годишния мъж.

Тялото е било открито на 19 юни миналата година в новозакупена къща.

По първоначална информация от полицията тогава се е касаело за напреднал стадий на разлагане и не са били установени данни за убийство.

Близките на мъжа обаче настояват, че става дума за умишлено престъпление.

Предстои назначаването на допълнителни експертизи, които да изяснят обстоятелствата около смъртта.