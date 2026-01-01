"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 29 април - сряда във връзка с подмяна на спирателни кранове в резервоар „Бухово-нов“, Бухово се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: Бухово.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада.
Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в СПЗ „Модерно предградие“, се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Сливница“, бул. „Панчо Владигеров“ и ул. „Обелско шосе“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: бул. „Сливница“ на кръстовището с ул. „Обелско шосе“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.