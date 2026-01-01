"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 29 април - сряда във връзка с подмяна на спирателни кранове в резервоар „Бухово-нов“, Бухово се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: Бухово.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада.

Хартиената фактура на „Софийска вода“ отива в миналото

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в СПЗ „Модерно предградие“, се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Сливница“, бул. „Панчо Владигеров“ и ул. „Обелско шосе“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: бул. „Сливница“ на кръстовището с ул. „Обелско шосе“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.