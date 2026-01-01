Благодарение на използването на морски дронове, Украйна успя да изтласка руския черноморски флот в източните части на Черно море, каза заместник-министърът на отбраната Златин Кръстев при откриването на международната конференция за безпилотните летателни и роботизирани системи и средствата за противодействие срещу тях, във Военна академия „Георги С. Раковски“.

Кръстев припомни, че през 2023 г. Русия няколко пъти определя временна предупредителна зона в Черно море, включваща части от изключителната икономическа зона на България.

Само за първите четири месеца на тази година Украйна е сключила договори за 25 000 наземни дрона, като предвижда всеки месец да оценява нуждата от допълнителни договори, посочи Кръстев. Той отбеляза, това показва мащабите на тази област и как тя се развива.

Конференцията е организирана съвместно от Командването на Сухопътните войски и Асоциацията на Сухопътните войски на България.