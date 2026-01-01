Със заповед на министъра на земеделието и храните, срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра се удължава с още един месец, до 29 май 2026 г., включително. Това съобщиха от министерството на земеделието и храните.

Целта на удължаването е да се осигури необходимото време на земеделските стопани да приведат дейността си в съответствие с изискванията на нормативната уредба в сектор „Тютюн“, като набавят необходимите документи, включително договори, правни основания и приемно-предавателни протоколи.

Със заповедта можете да се запознаете ТУК.