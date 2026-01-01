Тръмп не е доволен от новото иранско предложение за мир, защото то не включва иранската ядрена програма, заяви тази вечер представител от Белия дом, цитиран от Ройтерс,

“Той не хареса предложението”, заяви представителят.

По-рано снощи американският президент обсъди предложението с високопоставени свои съветници по национална сигурност.

Конфликтът между САЩ и Иран остава в застой с намалени енергийни доставки от региона.

Ирански източници вчера заявиха, че предложението ще остави настрана дискусиите за иранската ядрена програма до края на войната и до разрешаване на спорните точки за корабоплаването в Залива.

Вашингтон от своя страна каза, че ядрените въпроси трябва да бъдат решени от самото начало.

Работата по преодоляване на различията между САЩ и Иран “не е спирала“, заявиха от своя страна представители на посредника Пакистан.

Но надеждите за възобновяване на опитите за мирно споразумение намаляха, след като през уикенда Тръмп отмени планираното пътуване в пакистанската столица на специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя си Джаред Къшнър.