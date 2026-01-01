По два случая на жестокост към животни работи полицията в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В единия случай е образувано досъдебно производство за извършено престъпление, след като около 07:40 часа на 27 април жител на село Покровник съобщил в Първо районно управление в Благоевград, че малко преди това котката му е влязла в двора на 75-годишния му съсед, който я убил, нанасяйки ѝ удари с дървен предмет.

Извършителят на деянието е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Работата по случая продължава.

В другия случай, около 19:00 часа в същия ден в Районното управление в Петрич е получено съобщение за това, че зад бензиностанция в града в посока село Първомай са открити три мъртви кучета.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Точните причини за смъртта на животните са в процес на установяване.