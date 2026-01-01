5-годишно дете е изчезнало снощи в района на село Рупите, община Петрич. Това съобщи кметът на селото Димитър Господинов. Детето е намерено невредимо рано тази сутрин.

По информация на кмета момиченцето е на семейство от София, настанено в къща в близост до черквата в селото. По първоначална информация то е напуснало дома около 00:45 часа, като е излязло през пролука, въпреки че входната врата е била заключена.

Майката е установила липсата му малко след 1:00 часа. Незабавно са предприети действия за издирването му. Входовете и изходите на селото са били затворени, а автомобилите в района са проверявани от полицейски служители. Прегледани са записи от видеонаблюдение, които показват, че детето е било навън в периода между 1:30 и 06:00 часа.

Около 6:00 ч. полицейски патрул е открил детето в района на гробищния парк, след като е чул детски глас. То е прегледано от екип на Спешна помощ към Многопрофилна болница за активно лечение „Югозападна болница“ - база 2 - Петрич, като не са установени наранявания.

Детето ще остане в лечебното заведение за наблюдение и извършване на необходимите изследвания. Случаят се разследва. Уведомен е и отдел „Закрила на детето“.

Кметът Димитър Господинов посочи, че е оказано пълно съдействие на органите на реда. Той предлага разширяване на системата за видеонаблюдение, чрез поставяне на камери на входовете и изходите на селото, както и в района на гробищния парк.