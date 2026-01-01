С официална заключителна пресконференция в Кочериново завърши проектът за реконструкция на Дома за стари хора „Св. Иван Рилски“. Инвестицията е на стойност 1 690 767,47 евро и е реализирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

След изпълнението на проекта социалното заведение вече разполага с изцяло обновена и модерна среда за дългосрочна грижа за възрастни хора.

По време на церемонията беше отслужен водосвет за здраве и благоденствие, а след това официално бе прерязана лентата на обновената сграда. В събитието участваха кметът на Кочериново Станислав Горов, директорът на дома Елена Игнатова и деца от фолклорна певческа група „Кочерински славей“.

Община Кочериново

„Това не е просто обновяване на материалната база, а израз на уважение към хората, които са дали своя принос през годините. Те заслужават спокойствие, сигурност и грижа, която съхранява тяхното достойнство“, заяви кметът Станислав Горов.

В рамките на проекта са изпълнени редица дейности – подобрен е достъпът за хора с увреждания, въведени са мерки за енергийна ефективност, ремонтиран е покривът, изграден е нов външен асансьор и е монтирана фотоволтаична инсталация. Обновени са санитарните помещения, подменени са ВиК и електроинсталациите, както и алейната мрежа и прилежащите пространства.

Домът вече разполага и с ново обзавеждане и оборудване, съобразени със съвременните изисквания за услугата „резидентна грижа“ за възрастни хора.

От общинската администрация посочват, че с реализацията на проекта Домът за стари хора „Св. Иван Рилски“ се утвърждава като модерно място, осигуряващо достойна, сигурна и подкрепяща среда за своите обитатели.

