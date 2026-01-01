Ултрапреработените храни могат да намалят концентрацията дори при хора, които поддържат като цяло здравословна диета. Това е заключението, до което стигнаха учени от австралийския Университет Монаш. Резултатите са публикувани в списанието Alzheimer's & Dementia: Diagnosis Assessment & Disease Monitoring (A&D).

В проучването са участвали над 2100 възрастни австралийци без деменция. Изследователите са сравнили техните диети и когнитивните показатели. Оказало се, че колкото по-висок е делът на ултрапреработените храни, толкова по-лоши са се представили участниците на тестове за внимание и скорост на обработка на информация.

Ултрапреработените храни са храни, които са претърпели обширна промишлена обработка и съдържат добавки, подобрители на вкуса, стабилизатори и други преработени съставки. Те включват например сладки безалкохолни напитки, чипс, бързо хранене и готови ястия. Според авторите, увеличаването на дела на такива храни само с 10% на ден е приблизително еквивалентно на консумацията на едно стандартно пакетче чипс. Дори това увеличение е свързано със значителен спад в концентрацията. Изследователите отбелязват, че вредният ефект е продължил независимо от цялостното качество на храненето.

Това предполага, че проблемът се крие не само в липсата на здравословни храни, но и в самата дълбока преработка на храната: тя променя структурата ѝ и може да въведе вещества, вредни за мозъка.

Въпреки че учените не са открили пряка връзка със загубата на памет, концентрацията е важна основа за учене, мислене и решаване на ежедневни проблеми.