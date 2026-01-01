Високата консумация на ултрапреработени храни е свързана с по-ниска костна плътност и по-висок риск от фрактури. Това показва ново научно изследване на Tulane University, публикувано в The British Journal of Nutrition.

Анализът обхваща над 163 000 души от базата данни UK Biobank, проследени в рамките на повече от 12 години. Данните сочат, че увеличаването на дневния прием с около 3,7 порции ултрапреработени храни води до над 10% по-висок риск от фрактура на тазобедрената става.

Според учените тези храни са с висока енергийна стойност, но ниска хранителна плътност – често съдържат големи количества захар, сол и мазнини, за сметка на важни елементи като калций, магнезий и витамини, необходими за здравето на костите.

На този фон от Сдружение „За достъпна и качествена храна“ предупреждават, че темата за качеството на храните придобива все по-голямо значение, особено в навечерието на Великден, когато се наблюдават съмнения за разлики в качеството и цените на сезонни продукти.

Експертът по продоволствена сигурност инж. д-р Андрей Велчев коментира: „Науката вече е категорична – това, което ядем днес, определя здравето ни утре. Ултрапреработените храни не са просто удобство, а системен риск, който подкопава здравето на цели поколения.“

По думите му контролът върху храните трябва да обхваща цялата верига – от производството до търговската мрежа, като се гарантира еднакъв стандарт както за българските продукти, така и за вноса.

Той подчертава: „Не може българското производство да бъде под постоянен натиск и проверки, а вносът да влиза без същата степен на контрол. Това не е пазар – това е двоен стандарт, който работи срещу българския производител и срещу здравето на потребителя.“

Велчев настоява за последователна политика и прозрачност в действията на институциите: „Затова днес настояваме – не просто за акции, а за устойчива политика, за реален контрол и за прозрачност. Защото доверието не се печели с кампании, а с последователни действия.“

Според него продоволствената сигурност не се изчерпва само с наличието на храни на пазара: „Продоволствената сигурност не се изчерпва с наличието на храни, а включва реалното състояние на пазара и достъпността им за потребителите. Анализите, базирани единствено на борсови данни, често не отразяват реалността – защото хората пазаруват на дребно, а не на едро. Именно там се усеща натискът от високите цени.“

В тази връзка се отправя апел за по-строг контрол, прозрачност при лабораторните анализи и по-задълбочен анализ на крайните цени за потребителите.

Кампанията „Чиста храна“, която се провежда вече пета година, поставя акцент върху необходимостта от равнопоставен контрол върху българското производство и вноса, както и върху гарантирането на достъпни и качествени храни.

Според експертите въпросът вече не е дали съществува риск за потребителите, а дали ще има достатъчно воля той да бъде ограничен.