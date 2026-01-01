Въпреки че календарът показва пролет, сланите не са необичайни в края на април.

На отделни места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България тази сутрин ще има условия за образуване на такива. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявяват дори жълт код за потенциално опасно време в част от страната. Предупреждението е в сила за областите: София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Търговище, Шумен, Добрич и Варна. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°.

Внимание, слани във вторник: жълт код в част от страната

При ясно и тихо време през нощта температурите могат да паднат до или под нулата в приземния слой, което води до образуване на слана – тънък слой ледени кристали върху повърхности като растения, автомобили и пътни настилки.

Сланата се образува най-често в котловини и ниски райони, където студеният въздух се задържа по-дълго. Именно затова дори при положителни температури, отчетени от термометрите, в близост до земята може да има условия за измръзване.

Най-сериозни са щетите за земеделието. Младите растения, овошките в цъфтеж и зеленчуковите култури са особено уязвими – сланата може да унищожи цветовете и да компрометира реколтата. Градинарите съветват растенията да се покриват с агротекстил, плат или найлон през нощта, а при възможност да се поливат в късните часове, за да се намали рискът от измръзване.

Сланата крие и рискове за шофьорите. В ранните сутрешни часове е възможно образуване на тънък заледен слой върху пътя, особено по мостове и в сенчести участъци. Това може да доведе до намалено сцепление и опасност от поднасяне. Специалистите съветват да се кара с повишено внимание, по-ниска скорост и по-голяма дистанция.

Макар и краткотрайна, сланата е явление, което напомня, че пролетта често поднася резки температурни колебания. Затова е важно да се следят прогнозите и предупрежденията за опасно време, особено в периодите на преход между сезоните.