През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. На отделни места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България през нощта и утре сутринта ще има условия за образуване на слана. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявяват жълт код за потенциално опасно време в част от страната. Предупреждението е в сила за областите: София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Търговище, Шумен, Добрич и Варна.

През деня ще е предимно слънчево. След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда и четвъртък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда след обяд на места в Западна България, а привечер и в Северна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък валежи ще има в цялата страна; повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще са между 10° и 15°.

В петък (1 май) вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Облачността ще е предимно значителна, валежи от дъжд ще има на по-малко места и ще са по-слаби.

През почивните дни (2 и 3 май) ще има променлива, често значителна облачност, на отделни места с превалявания от дъжд, предимно слаби. Вятърът ще се ориентира от северозапад и в събота ще се усили, а в неделя отново ще е слаб до умерен. Ще остане сравнително студено.

В началото на новата седмица със слаб южен вятър температурите ще се повишават и ще се доближат до обичайните за периода. Облачността ще се задържи предимно значителна със слаби валежи от дъжд, на повече места в Източна България.