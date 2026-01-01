Два случая на управление на нерегистрирани електрически мотопеди са установени в рамките на минути в Исперих, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Първата проверка е извършена около 16:20 часа на 27 април, когато полицейски служители спрели електрически двуколесен мотопед с неустановена марка и модел. Установено е, че 45-годишен мъж с постоянен адрес в Бургас управлявал 500-ватовото превозно средство, което не било регистрирано по надлежния ред.

По случая е образувано бързо производство по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Само десет минути по-късно – около 16:30 часа, в Исперих бил спрян за проверка и електрически мотопед „Scooterel“ 650W без регистрационна табела. При проверката станало ясно, че водачът е непълнолетен 15-годишен младеж, който е неправоспособен, а превозното средство също не е регистрирано по установения ред.

По втория случай е започната проверка за престъпление по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс.