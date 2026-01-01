Остават само два дни до крайния срок за подаване на годишните данъчни декларации за доходите на физическите лица по ЗДДФЛ. Срокът изтича на 30 април.

При неподаване или закъснение гражданите подлежат на санкции. Законът предвижда глоба до 500 лева за физически лица, а при повторно нарушение тя може да достигне до 1000 лева.

Освен това, ако дължимият данък не бъде платен в срок, върху него се начислява законна лихва за всеки ден закъснение.

По-високи санкции се налагат и при подаване на декларации с неверни данни – в тези случаи глобата може да бъде до 1000 лева, а при повторно нарушение – до 2000 лева.

Експерти съветват да не се изчаква последният момент. При пропуск на срока декларацията все пак трябва да се подаде възможно най-скоро, тъй като доброволното изпълнение може да бъде отчетено при определяне на санкцията.

Декларациите могат да се подават бързо и онлайн с ПИК или електронен подпис, както и на място в офисите на НАП или по пощата.

Какво представлява ГДД?

Годишната данъчна декларация (ГДД) е официален документ, който физическите лица подават към Национална агенция за приходите, за да декларират всички свои доходи, получени през предходната година.

В нея се посочват приходи от трудови правоотношения, граждански договори, наеми, свободни професии, както и доходи от чужбина или други източници. На база на подадените данни се изчислява дали лицето дължи допълнителен данък или има надвнесени суми за възстановяване.

Подаването на ГДД е задължително в определени случаи и се извършва най-често до 30 април на следващата година, включително и по електронен път.