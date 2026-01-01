Министър-председателят Андрей Гюров и министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски проведоха среща със състезателите по сноуборд Тервел и Малена Замфирови. След края ѝ стана ясно, че е създаден специален фонд за превенция, лечение и терапия на хазартната зависимост, на който спортистите ще бъдат посланици, пише NOVA.

По думите на премиера звездите на родния сноуборд са вдъхновяващ пример, който може да повлияе положително на обществото. Гюров определи хазартната зависимост като „обществен бич“, който не може да бъде ограничен само с забрани, а изисква цялостна стратегия.

Служебният кабинет ще приеме Национална стратегия за борба с наркотиците

По думите на министър Околийски хазартната зависимост ограбва десетки хиляди български семейства. Затова е създаден специалният фонд, както и ясни правила за кандидатстване за финансиране. В близко бъдеще държавни и лечебни структури, включително регионални здравни инспекции и болници, ще могат да подават проекти за устойчиви и надграждащи мерки в тази област.

Тервел Замфиров изрази удовлетворение, че борбата с хазартните зависимости вече се утвърждава като национална и лична кауза за него и неговото семейство. Той благодари за поканата и заяви, че ще се включи активно в инициативата. По думите му целта е, чрез личен пример, спортът да бъде представен като здравословна и морална алтернатива на зависимостите.

Малена Замфирова коментира и процеса на възстановянето си след тежкия инцидент, който претърпя на писта в Чехия. 16-годишната сноубордистка пострада в началото на март, след като беше блъсната от скиор. Тя получи множество фрактури и претърпя няколко операции.

"Мисля, че ще мога стартирам сноуборд сезона, заедно с брат ми - може би от Киртай, или пък от следващата Световна купа. Дотогава има доста време, за да се подобря още. Смятам, че няма да изпусна много от сезона", сподели Малена.