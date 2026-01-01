18-годишен младеж от Търговище е задържан след сигнал за домашно насилие срещу жена, с която живеел на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Образувано е бързо полицейско производство за нанасяне на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

На 27 април 2026 г. около 12,27 ч в жилище в Търговище 18-годишен младеж от същия град е нанесъл с ръка удари в лицето на жена, с която е живеел на семейни начала, с което й е причинил лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

