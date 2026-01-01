22-годишен шофьор загина при катастрофа на пътя между пловдивските села Стряма и Калековец тази сутрин.

Според предварителната информация автомобил се блъснал в задната част на трактор.

Пристигналият екип на "Спешна помощ" е констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата, съобщиха за NOVA от полицията в града.

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица. Разследват се причините и обстоятелствата.