Работник в бившия военен завод в Златоград е пострадал при трудова злополука, лявата му ръка е почти ампутирана.

Това каза директорът на ОД на МВР в Смолян ст. комисар Костадин Пачеджиев.

Очаква се в Златоград да кацне хеликоптер, който да транспортира пострадалия до болница в София.

Инцидентът с 67-годишния стругар е станал на работното място, машината е захванала лявата ръка на работника, уточниха от полицията.

Травмите по ръката са тежки, мъжът е загубил много кръв. Има и други наранявания. По случая е образувано досъдебно производство. Информирана е Инспекцията по труда.