Двама души са в тежко състояние след катастрофа в района на моста на алея „Яворов“.

Единият от пострадалите е мъж на 43 г. с комоцио и травма на глава, а другият – жена на около 40 г. в тежко състояние, съобщиха от ЦСМП. Пострадалите са откарани в „Пирогов“.

Инцидентът е станал в 4:50 часа в София на бул. „Цариградско шосе“, на слизане от Румънското посолство. Два леки автомобила са се сблъскали, а пострадалите са откарани в болница.

Продължава огледа на местопроизшествието, което води до затруднения в движението по бул. „Цариградско шосе“, обясниха от МВР.

Един човек е загинал, а 18 са ранени при 17 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани три тежки и 34 леки пътнотранспортни произшествия, при които живота си е загубил един човек, а пострадалите са двама.

От началото на месеца са станали 185 катастрофи, с 22-ма загинали и 229 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6328 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 436 души, а пострадалите са 7877.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с осем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.