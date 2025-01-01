Почина още едно момиче, ранено при катастрофата на пътя между Мартен и Сандрово. Това съобщиха от Университетската болница „Канев“ в Русе, цитирани от кореспондента на БТА Андрей Кючуков.

При инцидента в следобедните часове на 1 декември пострадаха три момичета на възраст 17-18 години и младеж на 18 години, който е управлявал автомобила, блъснал се последователно в две дървета край четвъртокласния път.

Едно от трите момичета, които са били в колата, загина на място. Починалото по-късно момиче беше оперирано по спешност заради получените множество травми по цялото тяло, но е изпаднало в кома и състоянието му се е влошило.

Третото момиче, което имаше травми на околоочната кост и в гърдите, е преместено за лечение в София.

Според първоначалните данни лекият автомобил се е движил със скорост между 135 и 140 км/ч. Колата е напуснала пътя и се е ударила последователно в две дървета. Наложила се е намесата на огнеборците, за да бъдат извадени пътниците. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.