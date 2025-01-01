Тежка катастрофа е станала тази нощ в Русе, съобщиха от полицията.

30-годишен шофьор, движещ се по бул. „Стефан Стамболов“ - в посока бул. „Мидия Енос“, е навлязъл в разделителната ивица и се е ударил челно в метален стълб от контактната мрежа на тролейбусния транспорт.

19-годишно момиче загина, а млада жена е в тежко състояние след катастрофа

Водачът е тежко ранен. Той е настанен в интензивно отделение в болница. На мъжа са издадени талони за медицински изследвания за установяване употреба на алкохол и наркотици.

По случая се води разследване.