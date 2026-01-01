Два трамвая се удариха тази вечер на бул. „Константин Величков“ между бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Възкресение“ в столицата.

Няма пострадали при пътния инцидент, съобщи изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ инж. Евгений Ганчев.

Вторият трамвай не е спазил дистанция и е ударил първия, обясни той. При удара са счупени автосцепките на един от вагоните на първата композиция.

Трамваите отдавна са изтеглени и движението е възобновено, добави Ганчев.

Вчера също стана катастрофа между два трамвая на бул. "Константин Величков" в София. При инцидента имаше един леко пострадал пътник от единия трамвай.