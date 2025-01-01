Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие на извънредното заседание днес да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на Общината. В гласуването участваха 47 общински съветници. До 10 дни се очаква да бъде избрана новата банка.

По предложение на работната група, създадена с цел да изготви критериите и методиката за избор на нова банка, официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на Българската народна банка (БНБ) - "Банка ДСК" АД, "Обединена българска банка" АД, "Уникредит Булбанк" АД, "Юробанк България" АД. В приетия доклад се посочва, че след като "Общинска банка“ АД е прекратила едностранно договорите си за банково обслужване на Столичната община, е необходимо до 31 август да се състои извънредно заседание на СОС, в което съветът да даде съгласие за упълномощаване на кмета да избере нова банкова институция.

Преди началото на извънредното заседание от групата на ГЕРБ-СДС посочиха, че ще подкрепят доклада, с което ще дадат право на кмета да си избере обслужваща банка, но имат сериозни опасения, че тази процедура няма да бъде извършена по качествен начин и може да се окаже незаконосъобразна на финала на целия процес.

От "Спаси София" обявиха, че ще очакват кметът и екипът му да довършат процеса по смяна на банката, която обслужва Столичната община. Подкрепяме кмета за това, че прие оставката на заместник-кмета по финансите Иван Василев, каза председателят на "Спаси София" Борис Бонев. Той коментира, че начинът, по който е действал Василев, е бил "нескопосан". "Банковият сектор е чувствителен и обича тишината", каза още Бонев.

Столичният общински съвет излезе в лятна ваканция

От първия ден на моето назначение основен принцип в управлението на средствата на всички софиянци е прозрачното и ефективно управление, каза Иван Василев в залата пред общинските съветници. Затова предложих на кмета да направим процедура по смяна на обслужваща банка, защото е важно Общината да получава по-добри условия, да избере обслужващата си банка сега, за да може да договаря тези условия, а не при заварено положение от десетилетия, заяви той.

Именно затова предложих първоначалния доклад, който не бе разгледан от Общинския съвет и който щеше да бъде за сформиране на въпросната работна група след това, и разписване на критериите и методиката, добави Василев. По думите му докладът не е бил за избор на банка, а за създаване на възможност въобще да започне процесът. Тогава разни политически лица не искаха да пипаме парите от "Общинска банка", каза Василев. "Е, да, де, но "Общинска банка" реши сама да уволни най-големия си клиент, защо – не знам", коментира той. Василев добави, че е имало едностранно прекратяване на договорите.

Общинска банка прекратява договора със Столична община

Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Ваня Тагарева прочете в зала писмо, за което каза, че е изпратено от "Общинска банка". В писмото се посочва, че прекратяването едностранно на договорните отношения за банково обслужване на Столичната община е, защото е потъпкан добрият авторитет на банката. По думите на Тагарева е било нарушено партньорството с "Общинска банка", което е от близо 30 години. Причината е непремерени действия, които компроментират доброто име на банката, добави общинският съветник.

В края на обсъждането Иван Василев се обърна с въпрос към общинските съветници, като ги попита ще вземат ли решение, като принципал на общинските дружества, да премахнат "Общинска банка" от обслужването им. "Ще извадите ли парите на "Топлофикация", на "Метрополитен" и на всички останали дружества."

След края на извънредното заседание на СОС от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) казаха, че днес изтича срокът за подаване на оферти, а утре ще има информация кои от четирите поканени банки са подали такива. Общинският съветник от групата на ПП-ДБ Бойко Димитров предположи, че до 7-10 дни комисията по обществената поръчка може да завърши своята работа по избор на банката. Димитров припомни, че са поканени четирите най-големи банки, които отговарят както на изискванията за висок кредитен рейтинг, така и на това да са под директен надзор от Европейската централна банка.