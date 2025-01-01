Столична община обявява процедура за избор на нова обслужваща банка, съобщиха от общината.

Столична община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на общината и нейните структури. В срок от 10 дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения.

СО създаде работна група за прозрачен подбор на обслужваща банка

В допълнение и по предложение на работната група с участието на общински съветници и представители на администрацията, СО е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на БНБ.

Общинска банка прекратява договора със Столична община

Критериите за избор бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията бе създадена със заповед на кмета на Столична община, с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите.

С тази процедура Столична община цели да гарантира ефективно, надеждно и прозрачно управление на публичните средства, в интерес на всички граждани на София.

Столична община припомня, че всички разплащания към контрагенти и служители на СО ще се извършват по график и без прекъсване.

Междувременно заместник-кметът по направление "Финанси и здравеопазване" на Столичната община Иван Василев написа във Фейсбук, че критериите за подбор включват:

Валиден лиценз за банкова дейност;