Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев, който беше депутат от ГЕРБ-СДС в 51-вия парламент, се отказва да бъде народен избраник в 52-рото НС, съобщи самият той във Facebook.

Георгиев благодари за подкрепата към него – на последните избори беше на второ място в листата на формацията в Пловдив след лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Вече заявих пред Централната избирателна комисия искането си да не бъда обявен за избран народен представител в 52-рото Народно събрание, въпреки избора ми за такъв с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив", посочва Георгиев.

"Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание. Затова през всички тези години, в които бях част от екипа на Фандъкова в Столична община, а след това и част от групата на ГЕРБ-СДС в парламента и правителството на Желязков, не спрях да преподавам на моите студенти от Софийския университет“, пише още Георгиев.

Той благодари на Бойко Борисов за възможността да бъде част от законодателната и изпълнителната власт. „Бях част от екипи, които решаваха наболели обществени проблеми и така можах да усетя радостта, когато видиш добрия резултат от усилията си. Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората“, обявява Георгиев.



Той ще остане част от юридическия екип на ГЕРБ и ще продължи да работи по важни законодателни реформи, като промените в Търговския закон, за което е създал работна група в Министерство на правосъдието с водещи специалисти от академичните среди и практиката.



„Годините в политиката ме научиха, че тя не е професия, но е кауза и аз ще продължавам да вярвам и отстоявам смислени, прагматични и полезни за обществото ни решения. Искрено и дълбоко вярвам, че няма по-смислено житейско занимание от това да помагаме на другите, да правим заедно обществото ни по-подредено и животът ни по-добър. Без значение колко усилия, безсънни нощи и разправии с опоненти и със свои ни струва всичко това. Защото, както често ме окуражаваше дългогодишен и уважаван съдия, след нас ще остане направеното, изживяното от нас в замяна ще бъде забравено", посочва Георгиев.