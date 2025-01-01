Софийска районна прокуратура обвини и задържа 19-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на майка си и й се заканил с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 19 ноември 2025 г. в кв. „Борово“ в град София, обвиняемият С.И. хванал майка си за шията и започнал да я стиска, вследствие на което й причинил кръвонасядане и оток в основата на шията.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие. По същото време той й се заканил с убийство, като й казал, че я иска мъртва.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.