Двама мъже от Сливен бяха задържани за серия кражби от входове на жилищни сгради, като сред „трофеите“ им се оказали и обувки на стойност стотици левове.

Случаят тръгнал от сигнал, подаден на 15 януари, за кражба от вход на блок на бул. „Христо Ботев“ в града. Оттам изчезнали обувки на обща стойност 740 лева.

Задържаха криминално проявен мъж за серия кражби на коли

Криминалистите бързо влезли в дирите на извършителите. След издирвателни действия били установени двама криминално проявени мъже на 38 и 48 години, и двамата от Сливен.

При разследването се оказало, че „модният им поход“ не е бил еднократен – двамата са съпричастни и към още една подобна кражба, при която са отмъкнали лични вещи на стойност около 950 лева.

Мъжете са задържани за срок до 24 часа, а по случаите са образувани досъдебни производства. Работата на полицията продължава.