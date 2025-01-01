Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Силистра вече разполага с нов, висококачествен графично-скопичен рентгенов апарат от последно поколение, който официално бе въведен в експлоатация. Той е от японска фирма, водеща в производството на медицинска техника. Закупен е със средства на болницата, след одобрение от Министерството на здравеопазването, съобщиха за БТА от лечебното заведение.

Новият апарат ще се използва в Отделението по пневмология и фтизиатрия. Той ще подобри значително работата на специалистите, като същевременно ще повиши ефективността и сигурността при изследване на пациенти с остри и хронични белодробни заболявания, туберкулоза, пневмонии и други състояния, изискващи образна диагностика. Новият апарат ще даде възможност за извършване на по-прецизна и бърза, неинвазивна диагностика на заболявания на белия дроб и гръдния кош, с по-ниска доза лъчево натоварване за пациентите.

Досега отделението разполагаше с подобен уред, с лампова технология, произведен през 80-те години на миналия век, който наскоро преустанови работата си.

От болницата в Силистра съобщиха още, че наскоро е бил извършен основен ремонт на рентгеновия кабинет.