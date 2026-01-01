Служителите на ОП „Русе арт“ започнаха поставянето на Великденската украса на площад „Свобода“, като тази година идейната концепция е допълнена с нови декоративни елементи и композиции.

Целта е централната градска част да придобие още по-привлекателен облик в навечерието на светлите празници, съобщиха от Общината.

На площада традиционно ще бъде оформен кът с декоративни фигури - къщичка, пейка, кошница с яйца, пилета и зайчета, както и допълнително, по-малко пространство с кошници, а кашпите с макове ще допринесат за пролетната атмосфера.

Двете алеи в близост до шадравана пред Община Русе ще бъдат осветени и украсени с декоративни цветя, птици, чадърчета и други елементи, които ще оформят атрактивна композиция тип „небе“ с празнични декорации.

Част от подготовката включва и 10 обемни яйца, изрисувани в различни цветове. Голямата декоративна арка ще бъде допълнена с нови цветя, изработени специално за Русе.

През 2026 г. към празничната визия се добавят още нови елементи. В двете градинки до Паметника на свободата ще бъдат поставени 4 обемни бели яйца от фибростъкло с различни височини, които ще бъдат комбинирани с вече познатите с височина 1,5 метра и ще оформят декоративни композиции.

Нов акцент ще бъдат и рамката за снимки, както и многофункционалната арка, които ще могат да се използват и при други празници и събития. За Великден те ще бъдат украсени с 20 тематични фигурки.

За запазване на пролетния дух и доброто настроение Община Русе призовава гражданите и гостите на града да съдействат за съхраняване на украсата през целия празничен период.