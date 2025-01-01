Ниското ниво на язовира в Николово разкри наличието на незаконни тръби, идващи от постройки в близост, които се изливат директно във водите.

Това обяви кметът на Русе Пенчо Милков, предава БНР. Той добави, че ще бъдат извършени проверки и ще се предприемат драстични мерки за спиране на замърсяването.

"Единственото решение е в тяхното запушване и това ясно да се чуе", заяви Милков. Той обясни, че собствениците на къщи в района най-вероятно са декларирали наличието на изгребни ями при узаконяването на постройките си.

Милков каза, че смъкването на нивото на водата е открило брега и е показало тръбите, които бълват мръсна вода. Все още не е ясно на кого точно принадлежат те. "Като запушим тези тръби, най-вероятно тогава ще станат ясни и техните собственици", посочи Пенчо Милков.

Предстои проверка доколко са законни и кой ги е изградил.