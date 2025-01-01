Удължават готовността за евакуация в село Николово. Това съобщи кметът на Община Русе Пенчо Милков след свикания за целта извънреден Оперативен щаб.

Стената на язовира край село Николово изсъхва прогресивно

Заради свличане на земна маса от язовирната стена, установена след обилните валежи миналата седмица, се наложи евакуация на част от жителите на русенското село Николово. Тя беше отменена в събота и заменена с мярка "повишена готовност за евакуация за 72 часа", а обявеното бедствено положение бе удължено за още 72 часа, тъй като все още има прииждащи води в язовира.

БТА

БТА

За град Мартен срокът на повишената готовност също бе удължен с още 72 часа, докато за Сандрово мярката беше отменена.

БТА

БТА

Милков заяви, че се очаква специалисти от Геологическия институт към БАН да вземат дълбочинни проби от дигите на язовира. Прави се всичко възможно 45-дневния срок за целта да бъде съкратен наполовина - до около 20 дни.

Отмениха евакуацията на село Николово

Продължава работата по смъкването на нивото на водоема само с изпускателя му, за да не се засмуче от почвата с хидропомпения агрегат на противопожарната служба и по този начин да се компрометира вътрешната страна на стената.

БТА

БТА